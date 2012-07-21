Стало известно, когда и где «Динамо» сыграет с «Фейеноордом»

{1-} Стали известны даты и начало матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в которых сойдутся киевское «Динамо» и нидерландский «Фейенорд».

Первый матч, который состоится в Киеве, пройдёт 31 июля в 20:00 по местному времени, а ответный поединок намечен на 7 августа и также начнётся в 20:00 передает «Чемпионат.com».



Как сообщает нидерландская пресса, начало продажи билетов на ответный матч "Фейеноорд" — "Динамо" запланировано на вторник, 24 июля.



Информация о том, когда кассы стадиона НСК "Олимпийский" начнут реализацию билетов на первый матч этих команд, уточняется.

Как сообщал Главред ранее, главный тренер столичной команды Юрий Семин заявил, что «Динамо» обязано пройти голландский «Фейенорд» в квалификации Лиги чемпионов.

«Перед нами стоит задача выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Ее никто не отменял. Да, «Фейенорд» - серьезный соперник. Но и у нас команда не менее серьезная» - заявил наставник киевлян.

«Сейчас у нас две главные задачи. Сначала мы должны обыграть киевский «Арсенал» в премьер-лиге, а затем – «Фейеноорд» в Лиге чемпионов», — подчеркнул Семин.

Фото: fcdynamo.kiev.ua

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