На Одесском кинофестивале названы первые победители

{1-} Сегодня жюри Одесского международного кинофестиваля объявило первых победителей конкурсной программы кинофорума.

Лучшим фильмом Украинского национального конкурса члены жюри Украинской конкурсной программы признали картину "Чемпионы из подворотни" режиссера Ахтема Сейтаблаева, сообщает пресс-служба ОМКФ



Фильм "Чемпионы из подворотни" получил награду Золотой Дюк за актуальность темы и актерскую игру. "Этот фильм абсолютно раскрывает тему и сюжет о бездомных людях, которые могут выбраться из своих бед с помощью турнира. Очевидно, что игра исполнителя главной роли, Алексея Горбунова, стала для нас решающей", - сказал председатель жюри Украинской конкурсной программы Любомир Госейко.



Также жюри Украинской конкурсной программы вручило три специальных диплома. Полнометражным фильмом, заслужившим особое упоминание жюри, стал "Гамер" Олега Сенцова.



В программе украинских короткометражных фильмов специальные дипломы жюри вручены картинам "День независимости" Антонины Ноябревой и "Красивая женщина" Алены Алымовой. Оба фильма оценили за "оригинальность идеи и операторскую работу".

Еще одну награду - диплом Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI) также получил фильм Украинского Национального Конкурса "Гамер". Фильм рассказывает историю молодого геймера из провинции. За этот фильм члены жюри проголосовали единогласно, так как, по их мнению, картина сделана выдержанно, есть интересные визуальные решения. А денежный приз - 25 тысяч гривен режиссер "Гамера" получил за проект криминальной драмы "Носорог".



Награду Дон Кихот от Международной федерации киноклубов (FICC), жюри которой оценивает международную конкурсную программу ОМКФ, в этом году получил украинский фильм "Обычное дело" режиссера Валентина Васяновича.



Как говорится в обосновании жюри, фильм заслуживает этой награды, так как "в картине при помощи истории главного героя показано сохранение человеком чувства собственного достоинства. Он в ответе за свое бегство из реальности – он выбирает путь поэта вместо поприща успешного врача. Но из-за своей слабости он не достигает успеха, тем не менее, он не сдается, он не побежден. Режиссеру удалось соединить сюжет, историю, актерскую игру, современные социально-политические дилеммы и создать визуальное воплощение абстрактной идеи".



Специальной награды жюри FICC удостоена картина "Парад" Серджана Драгоевича (ко-продукция Словении, Македонии, Хорватии, Сербии, Черногории).

Как сообщал Главред ранее, 20 июля на ОМКФ был представлен фильм-обладатель Золотого медведя Берлинского МКФ-2012 "Цезарь должен умереть" братьев Тавиани, картина Ренаты Литвиновой "Последняя сказка Риты" и шедевр мирового кинематографа - "Земля" Александра Довженко в музыкальном сопровождении этно-хаос группы "ДахаБраха".



Напомним, что третий Одесский международный кинофестиваль открылся 13 июля и пройдет до 21 июля.



Конкурсная программа состоит из двух конкурсов - Международного и Национального. В международную программу вошли 12 фильмов, включая "Последнюю сказку Риты" Ренаты Литвиновой и "В тумане" Сергея Лозницы. Украина представлена в международном конкурсе ОМКФ фильмом "Обычное дело" (Звичайна справа) известного документалиста Валентина Васяновича.



Начиная с этого года, зрители сами определяют, кому достанется Гран-При фестиваля в рамках главного Международного конкурса, а жюри определит победителей в категориях Лучший фильм, Лучшая режиссура и Лучшая актерская работа. также жюри выберет победителя Национального конкурса.

Фото: oiff.com.ua

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