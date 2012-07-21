В США отозвали рекламный ролик фильма со сценой стрельбы в кинозале

{1-} Компания Warner Bros. отозвала рекламный ролик своего нового фильма "Охотники за гангстерами" (Gangster Squad), в котором содержалась сцена стрельбы в кинозале, после трагедии произошедшей в кинотеатре штата Колорадо на премьере очередной картины о Бэтмене, пишет газета Los Angeles Times.

Одной из ключевых сцен криминальной кинодрамы "Охотники на гангстеров", действие которого происходит в 1940-х годах в Лос-Анджелесе, является бойня, устроенная гангстерами в одном из голливудских кинотеатров. В фильме показывается, как бандиты проникают в кинотеатр через черный ход и расстреливают зрителей прямо через экран.

Источник, близкий к кинокомпании, сообщил изданию, что после событий в Колорадо Warner Bros. отозвала трейлер нового фильма из всех кинотеатров.

В "Охотниках на гангстеров" снимались такие известные актеры, как Райан Гослинг, Шон Пенн и Ник Нолти. Сообщается, что фильм основан на реальных событиях.

Мировая премьера фильма была запланирована на 7 сентября.

Как ранее сообщал Главред, 20 июля, вскоре после начала премьеры фильма "Темный Рыцарь: Возрождение легенды" в кинотеатре Century 16 Movie в Авроре, пригороде Денвера, злоумышленник в противогазе вошел в кинозал через запасной выход, и открыл огонь по зрителям. В результате стрельбы погибли 12, ранены 58 человек.

Президент США Барак Обама объявил национальный траур и принес соболезнования жертвам массового убийства в кинотеатре города Аврора.

Об этом сообщает официальный сайт Белого дома.

После трагедии в Колорадо американский лидер прервал свое предвыборное турне и вернулся в столицу страны.

фото: metro.co.uk, hedenverchannel.com

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