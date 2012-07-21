В Ингушетии обстреляли военную колонну: двое солдат убиты, трое ранены

{1-} 21 июля, в Ингушетии было совершено нападение на автоколонну российских внутренних войск. При обстреле воинской колонны двое военнослужащих погибли и трое ранены. Инцидент произошёл в Сунженском районе Ингушетии

Об этом сообщил по телефону представитель следственного управления СКР по республике Зураб Героев, передает РИА Новости.

"Примерно в 12.15 мск на автодороге рядом с селением Даттых, между селениями Галашки и Алкун неизвестные обстреляли из гранатомета и огнестрельного оружия колонну внутренних войск. По предварительным данным, погибли двое и ранены трое военнослужащих", - сказал Героев.

После инцидента нападавшим удалось скрыться

Ранее сообщалось, что при обстреле ранены двое военнослужащих.

На месте происшествия работает оперативная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Главред также сообщал, что в начале 2012 года в Ингушетии убит некий Джамалейл Муталиев, также известный под позывным «Адам», который, по данным спецслужб, являлся лидером регионального бандподполья в структуре террористической организации «Имарат Кавказ».

Вместе с ним были убиты убиты Бекхан Ганиев, который являлся ближайшим помощником амира малгобекского джамаата, и Магомед Кациев.

Информацию о ликвидации амира в ходе спецоперации распространил Национальный антитеррористический комитет.

фото: valhalla.ulver.com

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