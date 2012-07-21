В Ингушетии обстреляли военную колонну: двое солдат убиты, трое ранены

{1-} 21 июля, в Ингушетии было совершено нападение на автоколонну российских внутренних войск. При обстреле воинской колонны двое военнослужащих погибли и трое ранены. Инцидент произошёл в Сунженском районе Ингушетии
Об этом сообщил по телефону представитель следственного управления СКР по республике Зураб Героев, передает РИА Новости.
"Примерно в 12.15 мск на автодороге рядом с селением Даттых, между селениями Галашки и Алкун неизвестные обстреляли из гранатомета и огнестрельного оружия колонну внутренних войск. По предварительным данным, погибли двое и ранены трое военнослужащих", - сказал Героев.
После инцидента нападавшим удалось скрыться
Ранее сообщалось, что при обстреле ранены двое военнослужащих.
На месте происшествия работает оперативная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Главред также сообщал, что в начале 2012 года в Ингушетии убит некий Джамалейл Муталиев, также известный под позывным «Адам», который, по данным спецслужб, являлся лидером регионального бандподполья в структуре террористической организации «Имарат Кавказ».
Вместе с ним были убиты убиты Бекхан Ганиев, который являлся ближайшим помощником амира малгобекского джамаата, и Магомед Кациев.
Информацию о ликвидации амира в ходе спецоперации распространил Национальный антитеррористический комитет.
фото: valhalla.ulver.com
Новости по теме:
В Ингушетии предотвращен двойной теракт
В Ингушетии ликвидирован главарь местных боевиков (ВИДЕО)
В России взорвался военный склад, пострадали два человека