На севере Украины пройдут ливни, а на юге сохранится жара

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В воскресенье, 22 июля, в западных, северных и в большинстве центральных областей Украины пройдут грозовые ливни со шквалистым усилением ветра, температура воздуха снизится.

На юге и востоке страны сохранится сухая и жаркая погода, только в Харьковской, Одесской и Николаевской областях пройдут отдельные кратковременные дожди с грозами, сообщает Украинский гидрометеоцентр.

Ветер северный, северо-восточный, в центральных и северных областях юго-восточный с переходом на северный, 5-10 м/с, при грозах местами порывы и шквалы 17-22 м/с, днем в центральных областях до 24м/с.

Температура в западных, северных и Винницкой областях ночью +12…+17 градусов, днем +21…+26 градусов, в карпатском регионе +14…+19 градусов, на остальной территории ночью +16…+21 градусов, на побережье морей до +24 градусов, днем +30…+35 градусов, в южной части местами +36…+39 градусов.

В Киеве и области дожди с грозами, местами сильные ливни, град и шквалы 17-22 м / с. Ветер юго-восточный с переходом на северный, 5-10 м/с.

В Киеве ночью +14…+16 градусов, днем +22…+24 градусов, по области – ночью +12…+17 градусов, днем +21…+26.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 22 июля самая высокая температура была +34,9 в 1936, самая низкая - +8,3 в 1909 году.

Как ранее писал Главред, по данным синоптиков, средняя температура за июль и август будет выше нормы, что метеорологи объясняют глобальным потеплением.

До конца лета в Украине будут сложные погодные условия, поскольку температурный фон будет и повышаться, и понижаться. В августе, по мнению синоптиков, общий температурный фон будет выше нормы.

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