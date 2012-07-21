Назван самый комфортный город Украины

21 июля 2012, 14:45

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Самым комфортным украинским городом названы Черновцы, в которых, при сравнительно небольшом– 250 тысяч человек – населении, достаточно школ, парков, супермаркетов и мест в больницах, а также есть международный аэропорт и вокзал.

"Уникальная архитектура, благожелательная атмосфера, чистота и безопасность улиц позволили Черновцам стать самым комфортным городом Украины", – сообщает Сегодня со ссылкой на журнал «Фокус», составивший соответствующий рейтинг.

При оценивании принимались во внимание население, среднее образование, дошкольное воспитание, жилищно-коммунальные услуги, медицинские условия, торговая инфраструктура и спортивная инфраструктуры, рестораны, парки, дороги, общественный транспорт и междугороднее транспортное сообщение.

Ни по одному из параметров столица Буковины не набрала максимального балла, но в целом по всем показателям получила стабильно высокие оценки. Это и вывело Черновцы на первое место списка.

По версии издания, двадцатка самых комфортных городов Украины выглядит следующим образом:

1. Черновцы (371 балл)

2. Киев (361 балл)

3. Ялта (360 баллов)

4. Харьков (347 баллов)

5. Донецк (345 баллов)

6. Херсон (340 баллов)

7. Днепропетровск (315 баллов)

8. Трускавец (311 баллов)

9. Ивано-Франковск (298 баллов)

10. Ужгород (282 балла)

11. Львов (277 баллов)

12. Мукачево (266 баллов)

13. Ровно (265 баллов)

14. Славутич (258 баллов)

15. Севастополь (256 баллов)

16. Ладыжин (249 баллов)

17. Керчь (239 баллов)

18. Одесса (236 баллов)

19. Кривой Рог (235 баллов)

20. Евпатория (228 баллов)

Как ранее писал Главред, Украина заняла 44 место в рейтинге качества пищевых продуктов и их доступности для населения по версииThe Economist Intelligence Unit.

 Критерием стал индекс "уверенности в еде", который определялся физической, социальной и экономической доступностью достаточного количества питательной пищи для здоровой и активной жизни.

Исследователи изучали затраты на потребление пищи по сравнению с другими расходами граждан разных стран, предложения пищи в местах поставки, а также соблюдение пищевых стандартов.

Самые высокие показатели доступности и безопасности продуктов были зафиксированы в США, Дании и Норвегии. На четвертом месте оказалась Франция, а на пятом - Нидерланды.

В десятку лучших вошли также Австрия, Швейцария, Канада, Финляндия и Германия. Худшей же ситуация с наличием пищевых продуктов в Демократической Республике Конго, Чаде, Бурунди, Гаити, Мадагаскаре, Эфиопии, Танзании, Малави, Того и Судане.

Украина в рейтинге заняла 44-ю строчку, опередив Таиланд, Болгарию, Перу, Казахстан, Азербайджан, Таджикистан.

Фото nattaha.hiblogger.net

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