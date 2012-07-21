Американец, устроивший бойню в кинотеатре, не хочет давать показания

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Джеймс Холмс, устроивший кровавую бойню на премьере нового фильма о Бэтмене "Тёмный Рыцарь: Возрождение легенды" в кинотеатре города Аврора в штате Колорадо, отказывается сотрудничать со следователями.

Об этом 21 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

По словам главы полиции Нью-Йорка Рэя Келли, незадолго до нападения Холмс покрасил волосы в ярко-рыжий цвет, а себя называет Джокером, подразумевая главного киношного врага Бэтмена.

"Он, несомненно, выглядит психически неуравновешенным. Сказал что он - Джокер, очевидно имея в виду главного "врага" Бэтмена", – рассказал Келли.

По данным амерканских СМИ, Холмс окончил школу в городе Сан-Диего, затем учился в Калифорнийском университете в Риверсайде, который окончил с отличием и получил степень магистра в области неврологии.

На момент совершения преступления Холмс работал над диссертацией в Университете Колорадо в Денвере, но, по данным полиции, находился в процессе отчисления.

Друзья и знакомые подозреваемого описывают его как "нормального парня". По их словам, Холмс увлекался спортом, общался с друзьями и не был затворником.

"Он был очень милым. Он был очень, очень умным, но может немного странным, как все действительно умные люди. Теперь все называют его неуравновешенным, но мне бы никогда в жизни такое в голову не пришло", - вспоминает Джессика Кэйд, соседка Холмса по общежитию в Калифорнийском Университете.

Как ранее писал Главред, трагедия произошла в ночь на 20 июля в кинотеатре Century 16 Movie в Авроре, пригороде Денвера. Вскоре после начала премьеры нового фильма о Бэтмене злоумышленник в противогазе вошёл в кинозал через запасной выход, вскрыл ёмкость, содержащую слезоточивый газ, а затем открыл огонь по зрителям. В результате этого погибли 12 человек. Ранения, по последним данным, получили ещё 58 посетителей кинотеатра, 11 человек находятся в критическом состоянии. Подозреваемого удалось задержать, им оказался местный житель - 24-летний Джеймс Холмс.

По данным полиции, Холмс подъехал к кинотеатру на собственном автомобиле, который припарковал у запасного выхода. В момент совершения преступления он был хорошо вооружён - на нём был бронежилет, а при задержании полицейские изъяли у злоумышленника автомат, дробовик и пистолет. В квартире подозреваемого полицейские нашли сложное взрывное устройство и в настоящее время работают над его обезвреживанием.

Полицейские убеждены, что Холмс действовал в одиночку. О том, что побудило подозреваемого к совершению преступления, не сообщается.

фото, видео: metro.co.uk, hedenverchannel.com, youtube.com

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