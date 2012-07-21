СМИ назвали условия, на которых Шевченко останется в "Динамо"

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Новый контракт с киевским «Динамо» украинский форвард Андрей Шевченко может подписать, если команда пройдет в групповой турнир Лиги Чемпионов.

Об этом сообщает Champion со ссылкой на собственные источники в столичном клубе.

По их информации, несмотря на предложения из Китая и США, Шевченко хочет еще год поиграть на серьезном уровне, поэтому его интересует только Лига Чемпионов.

Напомним, что в квалификации Лиги Чемпионов Динамо сыграет с голландским Фейенордом.

Как ранее писал Главред, Андрей Шевченко якобы получил предложение от китайского футбольного клуба "Циндао Чжуннэн" подписать двухлетний контракт с зарплатой $9 млн в год.

В то же время, не следует забывать, что 16 июля пресс-служба Андрея Шевченко сообщила, что он продлил контракт со своим родным клубом – "Динамо" (Киев) – еще на год.

фото: УНИАН

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