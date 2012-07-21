Полиция ищет второго участника теракта в Болгарии

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К теракту в аэропорту болгарского Бургаса, в котором пострадали израильские туристы, могут быть причастны два человека, а не один, как предполагалось раньше.
Об этом 21 июля сообщает в субботу американский телеканал CNN со ссылкой на источник в МВД Болгарии.
По данным издания, некоторые очевидцы происшествия сообщили следователям, что у террориста-смертника была короткая стрижка и он говорил на английском языке с четко выраженным акцентом, что противоречит ранней версии о личности террориста.
Как сообщал Главред, 20 июля болгарские власти обнародовали видеозапись, на которой, как предполагается, виден смертник, взорвавший автобус с туристами в аэропорту Бургаса. На этой записи изображен белокожий длинноволосый человек в солнцезащитных очках, который вел себя абсолютно нормально. У него был заплечный рюкзак и сумка в руках.
Напомним, 18 июля террорист-смертник взорвал в среду автобус, ожидавший в аэропорту болгарского курортного города Бургас израильских туристов. В момент взрыва в автобусе уже находились более 20 человек. В результате погибли пятеро израильтян, болгарский водитель и предполагаемый террорист. Ранения получили 35 израильских граждан.
фото, видео: btvnews.bg, youtube.com
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