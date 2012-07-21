В Лондоне началась финальная эстафета Олимпийского огня

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Олимпийский огонь 20 июля вертолетом доставили в лондонский Тауэр, а с 21 июля началось его путешествие по британской столице, которое продлится семь дней и завершится на церемонии открытия Олимпийских игр 27 июля.

Морской пехотинец Мартин Уильямс спустился с зависшего над Тауэром вертолета на тросе и передал огонь Келли Холмс, легендарной легкоатлетке, завоевавшей золото на Афинской олимпиаде в 2004 году, сообщает ВВС.

Среди тех, кто встречал факел в Тауэре, были председатель оргкомитета Олимпиады Себастьян Коэ, мэр Лондона Борис Джонсон, мэр Тауэр-Хэмлетс Лютфур Рахман и другие.

Себастьян Коэ в своей торжественной речи сказал, что Тауэр был избран местом, через который Олимпийский огонь пришел в Лондон, поскольку в нем сосредоточена сила и значение британской монархии.

21 июля по Лондону Олимпийский огонь пронесут самый юный и самый пожилой из факелоносцев: 12-летний Честер Чамберс, выбранный одноклассниками за активное участие в кампании против третирования в школьной среде, и марафонец Фауджа Сингх, которому в этом году исполняется 101 год. Кроме них, факел понесут звезды британского спорта, спортсмены-любители, музыканты, бывшие военные и общественные деятели. Всего с начала путешествия Олимпийского огня по Великобритании в мае факелоносцами станут 8 тысяч человек.

Как ранее писал Главред, 6 июля первые украинские спортсмены, которые примут участие в Олимпийских играх в Лондоне, отправились в британскую столицу.



Речь идет о прыгунах в воду во главе с бронзовыми призерами Пекина-2008 Ильей Квашей и Алексеем Пригоровым, яхтсменах и прыгунах на батуте во главе с чемпионом, сообщили в НОК.



По прибытии в аэропорт Хитроу украинцы пройдут процедуру аккредитации и отправятся в Олимпийскую деревню.



Напомним, ХХХ летние Олимпийские игры пройдут в Лондоне с 27 июля по 12 августа. Украину на Олимпиаде будут представлять 245 спортсменов, которые будут соревноваться в 28 видах спорта.

фото, видео: bbc.co.uk, 24tv.ua

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