Нашлись двое пропавших без вести при наводнении на Кубани

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Двое числившихся пропавшими без вести после наводнения в Крымске, нашлись 20 июля живыми и здоровыми.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на управление МВД по Краснодарскому краю.

"Вчера (20 июля. – Ред.) двое жителей - Людмила Рухлядьева и Роман Коновалов были найдены живыми и здоровыми", - сообщается на сайте ведомства.

Пропавшую женщину полицейские нашли у друзей: она не знала, что ее разыскивает дочь. А второй числившийся пропавшим без вести, Роман Коновалов, незадолго до наводнения, не сообщив родственникам, уехал из Крымска в Геленджик.

Таким образом, по состоянию на 21 июля список пропавших без вести сократился до трех человек.

Как ранее писал Главред, 21 июля директор Департамента территориальной политики МЧС генерал-полковник Юрий Ковалев заявил журналистам, что жизнь в Крымске нормализована.

"Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме", – заявил Ковалев.

В то же время, он сообщил, что часть проблем в Крымске пока остается нерешенной.

"Пока не будут полностью решены вопросы оказания помощи людям, по их комфортному проживанию, МЧС будет продолжать здесь свою работу", – сказал генерал-полковник.

фото: Югополис

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