«Шахтер» одолел «Говерлу» – 3:1, видеообзор

Во втором туре Украинской Премьер-лиги донецкий «Шахтер» на стадионе Арена-Львов сразился с ужгородской «Говерлой».

Действующий чемпион выиграл со счетом 3:1

Голы: 0:1 – Мхитарян (50), 0:2 – Илсиньо (51), 1:2 – Райчевич (85), 1:3 – Селезнев (90+2)

Предупреждения: Косырин, Райчевич, Трухин

Команды играли в таких составах:

Говерла

1. Надь, 3. Щедраков, 13. Елисеев, 29. Гринченко, 34. Малишич, 7. Райчевич, 11. Печенкин, 15. Трухин (Тришович, 84), 37. Одонкор (Валяев, 56), 10. Косырин, 23. Микуляк (Мищенко, 65)

Главный тренер: Александр Севидов

Шахтер

30. Пятов, 33. Срна, 5. Кучер, 44. Ракицкий, 26. Рац, 6. Степаненко, 22. Мхитарян, 77. Илсиньо (Коста, 59), 7. Фернандиньо, 9. Адриано (Селезнев, 65), 11. Эдуардо (Тешейра, 46)

Главный тренер: Мирча Луческу

Арбитр: Константин Труханов

Ассистенты: Александр Якименко, Леонид Ярмолинский

Четвертый арбитр: Сергей Скирда

В ходе всего матча «Шахтер» ожидаемо владел преимуществом, но опасный момент возник только на 10-й минуте, когда удар по воротам Говерлы нанес Рац – Разван ударом с лета замыкал подачу Срны справа, но не попал в ближний угол.

Вторая половина тайма прошла при ощутимом перевесе чемпиона, но забить команде Луческу так и не удалось.

Однако в самом начале второй половины матча сопротивление соперника оказалось сломлено. Мхитарян забил третий гол в чемпионате, точно пробив головой после навеса Раца на дальнюю штангу, а через минуту Илсиньо переправил мяч в сетку, в падении замыкая прострел Срны.

Шахтер неожиданно пропустил, когда до финального свистка оставалось меньше десяти минут – Райчевич откликнулся на подачу со штрафного и забил «гол престижа».

В ответ, уже в добавленное время, Селезнев, вышедший на замену, расстрелял пустые ворота после паса Фернандиньо с правого края штрафной.

«Шахтер» прогнозировано победил, но, по мнению экспертов, игла «Говерлы» заслуживает высокой оценки. Команда Севидова смотрелась достойно, и отчетный матч стал хорошей закалкой для ужгородцев в преддверии встреч с соперниками, которые ниже классом, чем «Шахтер».

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