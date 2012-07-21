Донецкий шахтер побил рекорд Стаханова

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Забойщик шахты "Северная" из Дзержинска Донецкой области 32-летний Сергей Слюсар, работая таким же дедовским отбойным молотком, который был в арсенале легендарного Стаханова, перевыполнил норму добычи угля почти в 33 раза. За одну рабочую смену он нарубил 141 тонну угля.

Об этом рассказал профсоюзный лидер шахты "Северная" Виталий Воробьев, пишет Gazeta.uа.

По словам Воробьева, Слюсарь работал таким же отбойным молотком, что и Алексей Стаханов, и точно так же двое рабочих обеспечивали непрерывность процесса, осуществляя подготовку. Тем не менее, результат Слюсаря на 39 тонн больше, чем был у зачинщика массового движения героев социалистического труда.

В то же время, новому рекордсмену не удалось побить рекорд двухлетней давности, установленный в его же городе Дзержинске – на соседней шахте "Новодзержинская". Тогда 38-летний рабочий Сергей Шемук за 8 часов нарубил 170 тонн угля. При норме добычи 8,4 тонн, которую увеличили специально для рекорда (учли наличие помощников).

"У нас более сложные пласты, чем на "Новодзержинской" - фактически они крутопадающие, с углом падения 50% и никакой механизации", - объяснил разницу в нормах добычи Виталий Воробьев.

Справка: Алексей Григорьевич Стаханов в ночь с 30 на 31 августа 1935 года за смену (5 ч. 45 мин.) добыл 102 тонны угля при норме в 7 тонн, в 14 раз превысив норму и установив рекорд. По официальной версии, причина небывалого достижения Стаханова заключалась в умелом владении отбойным молотком.

фото: step.moyblog.net/

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