Из-за непогоды в Киеве отменили эстафету Олимпийского огня

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Эстафету Олимпийского огня, зажженного на Майдане Независимости 21 июля в честь отъезда украинской сборной на летние Олимпийские игры в Лондоне, отменили из-за сильного дождя.

Огонь зажег президент Национального олимпийского комитета Украины, член Международного олимпийского комитета Сергей Бубка, сообщает Интерфакс-Украина.

После торжественной церемонии на Майдане начался праздничный концерт, но людей немного из-за непогоды.

В тоже время, ожидается, что в 21:00 состоится шествие украинской сборной от Бессарабской площади до Майдана Независимости.

Как ранее писал Главред, Олимпийский огонь 20 июля вертолетом доставили в лондонский Тауэр, а с 21 июля началось его путешествие по британской столице, которое продлится семь дней и завершится на церемонии открытия Олимпийских игр 27 июля.

Фото: noc-ukr.org

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