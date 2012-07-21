В США обезвредили одну из бомб в жилье убийцы, устроившего бойню в кинотеатре

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В американском штате Колорадо полиция проникла в квартиру Джеймса Холмса, подозреваемого в убийстве 12 человек на показе фильма о Бэтмене, и обезвредила взрывное устройство зажигательного типа, однако в помещении заложена еще одна бомба.

Представитель полиции штата Кассиди Карлсон заявила, что сотрудники полиции "устранили первую угрозу", обнаружив растяжку и взрывное устройство, сообщает ВВС.

Однако, по ее словам, в квартире в пригороде Денвера находится и второе устройство, для уничтожения которого может понадобиться контролируемый взрыв.

Как стало известно, когда правоохранители задержали Холмса, он заявил, что его дом заминирован.

Он предстанет перед окружным судом в соседнем городе Сентенниал 23 июля, в 9:30 по местному времени (16:30 по Киеву).

В ходе предварительного осмотра квартиры с помощью дистанционной камеры выяснилось, что в помещении действительно заложена взрывчатка.

Как ранее писал Главред, 19 июля мужчина, облаченный в противогаз и бронежилет, Нажать ворвавшись в кинотеатр во время ночного показа фильма о Бэтмене "Темный рыцарь: возрождение легенды" , забросал помещение гранатами со слезоточивым газом, после чего открыл стрельбу по зрителям. Он убил 12 человек и ранил 58.

Подозреваемый был задержан неподалеку от кинотеатра.

В Колорадо проходят траурные мероприятия в память о погибших во время бойни. В городе Аврора люди несут к кинотеатру, где разразилась трагедия, живые цветы и свечи.

Президент США Барак Обама распорядился приспустить в стране в этот день национальные флаги.

фото: ВВС

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