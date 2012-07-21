У сообщника болгарского террориста-смертника может быть еще одна бомба – СМИ

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Стало точно известно, что смертник, взорвавший бомбу в автобусе с израильскими туристами в аэропорту города Бургас, действовал не один. Болгарские власти ищут его сообщника, у которого может быть еще одна бомба.

Спецслужбы и полиция страны знают о втором причастном к теракту человеке немного. Он, как и смертник, взорвавший автобус с туристами, имеет поддельные документы на имя гражданина США Дэвида Джефферсона, сообщает ТСН.

Фоторобот возможного сообщника террориста распространили среди администраторов гостиниц. Не исключено, что у него может быть вторая бомба.

Эта информация сильно повлияла на планы туристов из Израиля, собиравшихся отдохнуть на Золотых песках. Люди стали гораздо осторожнее, стараются больше времени проводить в отелях.

В Болгарии признают: туристический городок Бургас превратилось в "курорт на пороховой бочке". По информации министерства туризма, большое количество израильтян уже отменяют бронь в гостиницах или прерывают отпуск.

В то же время, их места сразу занимают новые туристы из Польши, России и Украины. Люди не боятся ехать, прежде всего, потому, что теракт был направлен именно против израильских туристов.

Как ранее писал Главред, 21 июля стало известно, что к теракту в аэропорту болгарского Бургаса, в котором пострадали израильские туристы, могут быть причастны два человека, а не один, как предполагалось раньше.

Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источник в МВД Болгарии.

По данным издания, некоторые очевидцы происшествия рассказали следователям, что у террориста-смертника была короткая стрижка и он говорил на английском языке с четко выраженным акцентом, что противоречит ранней версии о личности террориста.

фото: btvnews.bg

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