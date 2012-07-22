Опубликован список жертв денверского стрелка

{1-}В США в г. Аврора завершено опознание 12 жертв Джеймса Холмса, расстрелявшего зрителей на премьере нового фильма о Бэтмене, передает lenta.ru соссылкой на Reuters.

Как сообщают СМИ, большинству убитых было от 18 до 32 лет, самой младшей - шесть, самому старшему - 52 года. Издания также выделяют в списке погибших Джессику Гави (Jessica Ghawi), которая едва не пострадала в результате стрельбы в торговом центре в Торонто в начале июня.

Президент США Барак Обама намерен встретиться с пострадавшими и их родными в воскресенье, сообщили в администрации Белого дома. Глава государства и кандидат в президенты от Республиканской партии Митт Ромни ранее объявили о приостановке предвыборной кампании в связи с событиями в Авроре.

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Между тем Холмс был помещен в одиночную камеру, рассказали в полиции. Так обычно поступают в случае резонансных преступлений, чтобы защитить подозреваемого от других заключенных.

Как сообщалось ранее, полиция разминировала квартиру Холмса в жилом комплексе в Авроре. По словам взрывотехников, взрывчатых веществ в помещении было достаточно, чтобы уничтожить все здание. Холмс установил в квартире растяжки и разместил около 30 пороховых зарядов, соединенных со взрывателем на кухне, а также приготовил два сосуда с горючей жидкостью, чтобы после взрыва возник пожар.

Полиция установила, что Холмс готовился к преступлению около четырех месяцев, закупая оружие, боеприпасы и амуницию. При этом все покупки были сделаны легальным путем.

Напомним, 24-летний Джеймс Холмс расстрелял зрителей, собравшихся на премьеру нового фильма о Бэтмене "Темный Рыцарь: Возрождение легенды", в ночь на 20 июля. Десять человек погибли на месте, еще двое скончались в больнице. Ранения различной степени тяжести получили 58 человек. В настоящее время 11 раненых находятся в критическом состоянии.

фото, видео: metro.co.uk, hedenverchannel.com, youtube.com

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