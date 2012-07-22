В Японии разбился американский истребитель

{1-}Американсикй истребитель F-16 разбился вблизи северного японского острова Хоккайдо.

Об этом сообщили японские правоохранительные органы. Информации о причинах инцидента или о пострадавших пока нет, сообщает ИТАР-ТАСС.

Самолет упал в море недалеко от города Немуро, расположенного на северо-востоке острова Хоккайдо. Вероятнее всего истребитель был приписан к одной из военных баз США на севере Японии.

Напомним, вначале июля, два истребителя-бомбардировщика британских ВВС "Торнадо" по невыясненным причинам упали в Северное море.

Крушение произошло в заливе Мори-Ферт недалеко от шотландского побережья.

Два пилота британских ВВС были найдены и подобраны спасательным вертолетом, после того как два истребителя-бомбардировщика "Торнадо" упали в Северное море неподалеку от побережья Шотландии. Судьба еще двоих пока неизвестна.

Фото: vesti.ru