Годовщина норвежской трагедии: после Брейвика вымыли даже окна в суде

{1-}Год назад в Норвегии произошел двойной теракт. Сегодня норвежцы вспоминают погибших во время бойни 22 июля 2011 года.

Людно везде, кроме площадки у суда. В процессе над террористом Андерсом Брейвиком объявлен перерыв. Слушания закончились, приговор вынесут 24 августа. Впервые за год после трагедии вокруг здания ни железных заграждений, ни усиленных мер безопасности. Убрали все, и как будто неслучайно отмывают даже окна в зале заседаний . О случившемся норвежцы хотели бы забыть, но также хорошо понимают, что будут помнить, сообщают Вести.ру.

Напомним, в тот день Андерс Брейвик сначала организовал взрыв в центре Осло, а затем устроил кровавую бойню в молодежном лагере на острове Утойя. Жертвами террориста стали 77 человек.

Последствия взрыва в центре норвежской столицы остались до сих пор. Выбитые окна закрыли фанерой, завесили, чтобы не было пугающих черных дыр.

Жители Норвегии вспоминают, как это было.

По рассказам Греты Майсингзедт, которая живет в соседнем доме, она во время теракта была на каникулах. «Уезжала из благополучного района, вернулась в руины. Произошло то, что в Норвегии даже представить себе невозможно. Конечно, я была в шоке. Жизнь продолжается, но каждый раз, когда я прохожу мимо, я думаю об этом. Мы все много думаем об этом", - сказала женщина.

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Всех расстрелявших - 77 человек - вспоминают сегодня все. Простые норвежцы, политики, королевская семья. Для норвежской монархии это еще и личная трагедия. Во время теракта погиб сводный брат кронпринцессы Метте-Марит. Он работал охранником в молодежном лагере на Утойе, куда Брейвик отправился, взорвав 500 килограммов тротила в Осло.

Паром, на котором на остров добрался Андерс Брейвик, с места больше не тронется. До Утойи с этого берега всего около шестисот метров, совсем рядом. Но вода безумно холодная, и шансов проплыть это расстояние, чтобы выжить, спастись от рук террориста у подростков почти не было. Год назад здесь погибли 69 человек, младшим из них было 14 лет.

Оба берега патрулируют полицейские. Остров закрыт. Исключение сделают только для родственников пострадавших и погибших. Многим из них до сих пор непонятно, как такое могло случиться в благополучной Норвегии, почему спасательная операция затянулась на несколько часов, и на помощь детям первыми бросились не полицейские, а жители соседних домов.

"Никто не думал о страхе, просто увидели детей, в панике, взывающих о помощи. В тот момента не думали, просто действовали", — вспоминает участница событий Туна Кристиансен.

"Знаете, это лето такое странное. Такое тихое. Не хватает песен и хохота. Мы надеемся еще их услышать. Может быть, в следующем году?", — не теряет веры в то, что все вернется на круги своя, местная жительница Хильда Ольдегот.

Но собственники острова – молодежное крыло правящей в стране "Рабочей партии" — уже решили, что островтеперь будет только для траурных церемоний.

фото;видео: vesti.ru

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