С Байконура успешно стартовала ракета "Союз" с пятью спутниками

22 июля 2012, 10:31

Российская ракета-носитель "Союз-ФГ" с пятью спутниками России, Белоруссии, Канады и Германии стартовала с космодрома Байконур в Казахстане в 09:41 по киевскому времени.

Орбитальный блок успешно отделился от ракеты-носителя и начал самостоятельный полет, передает "Интерфакс". 

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По информации Роскосмоса, выведение спутников на целевые орбиты будет производиться за счет пяти включений маршевого двигателя разгонного блока. К 13:00 операция будет завершена.

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Российский космический аппарат "Канопус-В" 1 будет работать в составе одноименного космического комплекса оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, создаваемого ВНИИ электромеханики имени Иосифьяна. Как сообщают СМИ, спутник, в частности, будет решать задачи высокооперативного наблюдения заданных районов земной поверхности, обнаружения очагов лесных пожаров, регистрации аномальных физических явлений для прогнозирования землетрясений.

Белорусский космический аппарат (БКА) создан ВНИИ электромеханики имени Иосифьяна в едином проектно-конструктивном ключе с российским спутником "Канопус-В" и имеет сходные с ним основные технические характеристики.

Спутник МКА-ФКИ 1 будет работать в составе космического комплекса малых космических аппаратов для фундаментальных космических исследований (МКА-ФКИ), разработанного НПО имени Лавочкина. До 2016 года запланирован запуск пяти таких космических аппаратов. МКА-ФКИ 1 предназначен для изучения физических явлений с помощью радиометра L-диапазона.

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Канадский спутник передачи данных о перемещениях морских судов ExactView-1 (ADS-1B) создан ведущим разработчиком малых спутников британской компанией SSTL. Он будет работать в интересах системы наблюдения за глобальным трафиком морских судов AIS.

Германский технологический микроспутник ТЕТ-1 создан компанией Kayser-Threde GmbH для Германского аэрокосмического центра DLR. На нем размещены 11 полезных нагрузок, с помощью которых германские ученые и инженеры отработают новые технологии, предназначенные для использования в ракетно-космической технике.

Фото:видео: vesti.ru 

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