В Китае из-за сильных ливней погибли более 10 человек

{1-}На севере и юго-западе Китая, по меньшей мере, 14 человек погибли в результате сильных ливней передает lenta.ru со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Почти сутки шел проливной дождь. В Пекине подобных осадков не было уже 40 лет, отмечают китайские СМИ. В среднем по городу выпало 212 миллиметров осадков, самый высокий уровень зафиксирован в пригородном районе Фаншань, там выпало 460 миллиметров.

Многие улицы оказались затоплены, движение частного и общественного наземного транспорта было парализовано. Метро работало без перебоев, указывает, однако пассажиропоток существенно вырос.

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В столичном аэропорту из-за непогоды пришлось отменить 475 рейсов, а около 80 рейсов задерживались более чем на час. 80 тысяч пассажиров не смогли вовремя улететь из Пекина.

Напомним, наводнение в ночь на 7 июля затопил более 7 тысяч жилых домов в трех городах (Геленджик, Крымск, Новороссийск) и ряде поселков Краснодарского края. Были нарушены системы энерго-, газо- и водоснабжения, автомобильное и железнодорожное движение.

По данным МЧС, погибли более 170 человек, в основном в Крымске, на который пришелся самый сильный удар стихии.

фото: видео:vesti.ru/

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