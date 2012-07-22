Умер выдающийся актер, Герой Украины Богдан Ступка

{1-}Скончался выдающийся актер, лауреат Шевченковской премии, Герой Украины Богдан Сильвестрович Ступка

Об этом стало известно от советника президента Анны Герман, пишет «УНИАН» .

Она также сообщила, что Президент Виктор Янукович дал поручение премьер-министру Николаю Азарову создать комитет для организации похорон Ступки.

Планируется, что похороны состоятся во вторник, 24 июля.

Последнее время знаменитый украинский актер был очень болен. В 2011 году он перенес операцию на сердце. Состояние здоровья Богдана Ступки стало нестабильным еще летом 2010 года, когда он потерял сознание на съемочной площадке фильма «Однажды в Ростове».

Богдан Ступка родился 27 августа 1941 года в с. Куликов Жовковского района Львовской области. Народный артист СССР (1991). Лауреат Государственной премии СССР (1980). Герой Украины (2011).

Окончил драматическую студию при Львовском театре им. М.К. Заньковецкой (1961), учился на филологическом факультете Львовского государственного университета им. Ивана Франко (1963-1965), окончил театроведческий факультет Киевского театрального института им. И.К. Карпенко-Карого (1984).



В 1961-1978 годах — актер Львовского украинского театра драмы им. М.К. Заньковецкой. С 1978 года — артист Киевского академического украинского драматического театра им. Ивана Франко, с 2001 – его художественный руководитель.



В кино Богдан Ступка дебютировал ролью в фильме Юрия Ильенко «Белая птица с черной отметиной» (1970). К сожалению, многогранный талант актера долгое время не был в должной мере востребован. Большинство картин, в которых Ступка снялся за тридцатилетний период (70-е, 80-е, 90-е годы), не стали заметными произведениями на экране. Большой успех пришел к актеру в 2004 году, после съемок в фильмах «Водитель для Веры» и «Свои».



В списке ролей Богдана Ступки – много исторических фигур: гетьманы Иван Брюховецкий «Черная рада» (2000), Иван Мазепа «Молитва о гетьмане Мазепе» (2002), Богдан Хмельницкий «Огнем и мечем» (1999), а также Чингисхан «Тайна Чингисхана» (2002) и многие другие.



Богдан Ступка занимал пост министра культуры и искусств Украины в 1999-2001 годах.



Сыграл более 100 ролей в театре и кино.



Герой Украины (2011).



Среди других работ актера в кино, роли в таких фильмах как «Наперекор всему» (1972), «Право на любовь» (1977), «Даниил – князь Галицкий» (1987), «Из жития Остапа Вишни» (1991), «Серые волки» (1993), «Кайдашева семья» (1996), «Восток-запад» (1999), «Китайский сервиз» (1999), «Когда солнце было богом» (2003), «Заяц над бездной» (2006), «Три полуграции» (2006), «Трое и Снежинка» (2007), «Сафо» (2008), «Сердце на ладони» (2008), «Тарас Бульба» (2009) и другие.

Напомним, 1 июля на пятидесятом году жизни скончался единственный сын легендарной актрисы театра и кино Ады Роговцевой - Константин Степанков-младший.

Степанков Константин Константинович занимался театральной и кинорежиссурой, а позднее работал в Международной академии экологии.

фото: kinopark.net

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