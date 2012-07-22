Племянник Анны Герман избил девушек на дискотеке во Львове - СМИ

{1-}20 июля, во Львове на одной из дискотек племянник советника Президента Украины, руководителя Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам Администрации Президента Анны Герман - Олег Бокало избил на дискотеке двух девушек.

По словам источника, в заведении завязалась драка, охрана заведения самостоятельно не могла справиться с хулиганами, поскольку у них было оружие, поэтому вызвали милицию, сообщает ZIK.

Однако юноша не успокоился и после приезда милиции набросился на женщину-следователя. Порвал ей форму, размахивал кулаками, таскал за волосы и плевал в лицо.

По информации СМИ, против племянника Герман и его охраны возбуждено уголовное дело по статье 296 ч.1 "Хулиганство" Уголовного Кодекса Украины.

Сейчас Олег Бокало находится в СИЗО.

Напомним, сына депутата Кировоградского облсовета от Партии регионов – Ростислава Крамара обвинили в том, что он тяжело ранил из огнестрельного оружия жителя города Новоархангельска.

Он устроил стрельбу на одной из баз отдыха, где проводили досуг несколько семей с детьми, в частности, и семьи пострадавших.

«Увидев, как мажор упражняется в стрельбе из оружия, люди попробовали его унять. Однако в ответ на замечание Ростислав Крамар приставил пистолет к виску одного из мужчин, а потом начал стрелять по ногам другого. После того, как свидетели стрельбы начали звать на помощь, мажор сбежал с места события. В результате один из пострадавших оказался в реанимации, где его прооперировали».

Сотрудники милиции, прибывшие на место происшествия, выяснили, что Крамар стрелял из огнестрельного оружия боевыми зарядами.

фото: info.pardon.com.ua

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