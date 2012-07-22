На Черкасчине мужчина задушил девушку, тело выбросил на свалку

{1-}В Черкаской области задержали мужчину, которого подозревают в удушении молодой девушки, труп которой был найден на свалке, сообщает пресс-служба МВД Украины.

20 июля, в одном из поселков Черкасской области на свалке был найден в состоянии гнилостного разложения с признаками удушения труп 22-летней местной жительницы.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 36-летний житель села Городищенского района указанной области, ранее судимый.

По предварительным данным, мужчина во время ссоры после общего употребления спиртных напитков веревкой задушил потерпевшую, после чего, с целью сокрытия преступления, тело на собственном автомобиле вывез на свалку.

Как сообщалось ранее, в Северодонецке Луганской области 16 июня на берегу реки Северский Донец мужчина 1976 г.р., облил бензином и поджег девушку 1989 г.р. и ее мать 1971 г.р. Девушка находилась в Луганской областной клинической больнице с более чем 70% ожогов тела, а ее мать с 50% ожогов тела. Подозреваемый задержан.

фото:russiancyprus.net

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