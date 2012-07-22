Арестованы руководители Крымска по делу о гибели людей

{1-}Мэр Крымска Владимир Улановский и бывший глава Крымского района Василий Крутько задержаны по обвинению в халатности, повлекшей гибель людей

Об этом сообщил Следственный комитет России, пишет РИА "Новости".

Задержан также Виктор Жданов, исполнявший обязанности руководителя МКУ "Управление по предупреждению чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты муниципального образования Крымский район".

Все подозреваемые входили в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

По информации СКР, 20 июля руководитель Главного следственного управления СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу в ходе расследования уголовного дела о массовой гибели жителей Крымского района возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.293 УК РФ (халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе, повлекшего по неосторожности смерть более двух лиц).

"Подозреваемыми в совершении этого преступления являются глава муниципального образования Крымский район Василий Крутько, глава Крымского городского поселения Владимир Улановский, глава Нижнебаканского сельского поселения Крымского района Ирина Рябченко и Виктор Жданов, исполнявший обязанности руководителя МКУ "Управление по предупреждению чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты муниципального образования Крымский район". Все подозреваемые входят в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности", - сообщает сайт СКР.

Напомним, 7 июля в результате катастрофического наводнения на Кубани погибли более 170 человек, из них более 150 - в Крымске, на который пришелся наиболее сильный удар стихии.

По предварительным данным, информация о наводнении появилась за три часа до трагедии, но в городе не сработала система оповещения.

фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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