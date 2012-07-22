В США пропала мать Майкла Джексона

{1-}В США, представитель матери "короля поп-музыки" Майкла Джексона - Кэтрин Джексон, подала в полицию штата Калифорния заявление о пропаже своей клиентки, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

Как отмечается в сообщении, родственники Кэтрин не могут найти ее уже около недели.

По словам представителя Джексон Сандры Риберы (Sandra Ribera), 82-летняя Кэтрин 15 июля вышла из своего дома в Калабасасе (Калифония), чтобы вылететь в город Альбукерке (штата Нью-Мексико), где двумя днями позже прошел концерт братьев Майкла Джексона.

По мнению Риберы, Кэтрин может находиться со своей старшей дочерью Ребби Джексон, с которой она отправилась в Альбукерке.

Однако, дети Майкла Джексона, которые с момента кончины отца жили с Кэтрин, не могут выйти на связь со своей бабушкой. По словам Риберы, каждый раз, когда они звонят Ребби или другой своей тете Джанет, им отвечают, что Кэтрин не может разговаривать.

"Я беспокоюсь, что с ней (Кэтрин) что-то не так", - сказала представитель.

Как отмечается в сообщении, между детьми и помощниками Кэтрин в настоящее время существует конфликт по повоу ее финансов и ряду юридических вопросов.

Рибера также сообщила, что в полицию подано заявление с просьбой расследовать пропажу ее клиента.

Напомним, Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года. Доктор Конрад Мюррей, был признан виновным в непредумышленном убийстве и приговорен к четырем годам за решеткой.

фото: wday.ru

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