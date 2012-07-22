В Украине пройдут сильные ливни со шквалами

{1-}22 июля в Киеве облачно с прояснениями, дождь, местами сильнее ливни, грозы, местами град, ветер северный 5-10 м/с, местами шквалы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16, днем +21...+23, сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины облачно, дожди, местами сильные ливни, грозы, местами град, ветер северный 5-10 м/с, местами шквалы 17-22 м/с.

Температура ночью +10...+15, днем +18...+23.

В Карпатах очень сильные дожди, температура ночью +7...+12, днем +10...+15.

В Моршине дождь, местами сильный, температура ночью +13...+15, днем +19...+21.

В Трускавце дождь, местами сильный, температура ночью +12...+14, днем +18...+20.

В Сваляве дождь, местами сильный, температура ночью +12...+14, днем +21...+23.

На севере Украины облачно с прояснениями, дождь, местами сильные ливни, грозы, местами град, ветер северный, 5-10 м/с, местами шквалы 17-22 м/с.

Температура воздуха ночью +12...+17, днем, +21...+26.

В центре Украины переменная облачность, кратковременный дождь, днем местами сильный, грозы, местами град, ветер северный 5-10 м/с, местами шквалы 19-24 м/с.

Температура ночью +14...+19, днем +30...+35, в Днепропетровской области до +37, в Винницкой - +24...+29.

На Востоке Украины переменная облачность, без осадков, лишь в Харьковской области кратковременные дожди, ветер северо-восточный 5-10 м/с.

Температура ночью +15...+20 м/с, днем +31...+36.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, лишь в Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди, ветер северо-восточный 5-10 м/с.

Температура ночью +17...+24, днем +32...+37, в горах Крыма +20...+25.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью +15...+20, на побережье морей до +24, днем +31...+33.

В Ялте без осадков, температура ночью +22...+24, днем +31...+33.

21 июля температура воды в Черном и Азовском морях +23...+28, в районе Одессы +19, в Днепре возле Киева +22.

фото: orelgrad.ru

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