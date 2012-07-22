Богдана Ступку похоронят во вторник

{1-}24 июля, на сцене театра имени Ивана Франко состоится прощание с выдающимся актером Богданом Ступкой

Об этом сообщил режиссер Сергей Проскурня,пишет ТСН.

Напомним, 22 июля, в столичной больнице Феофания умер Герой Украины, актер театра и кино, директор Национального академического драматического театра им. Ивана Франко Богдан Сильвестрович Ступка.

В Феофании актер провел последние четыре месяца,

Как сообщила советника Президента Украины Анна Герман, смерть актера наступила около шести часов утра. Герман Добавила, что Виктор Янукович поручил правительству создать комиссию по организации похорон выдающегося актера. Комиссию возглавил министр культуры Михаил Кулиняк.

По словам друга Богдана Ступки, режисера Сергея Проскурни актер скончался в 7:45 утра.

Новости по теме:

Богдан Ступка стал Героем Украины



Умер выдающийся актер, Герой Украины Богдан Ступка



Богдан Ступка болен раком

