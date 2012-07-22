Богдан Ступка: главное дотянуть до 70-ти, а потом живи, сколько хочешь

{1-}Памяти Богдана Сильвестровича Ступки, который скончался 22 июля на 71 году жизни.

Сайт ТСН.ua опубликовал интервью, которое выдающийся актер дал программе tkachenko.ua накануне своего юбилея.

После 70-летнего юбилея актер прожил всего 11 месяцев.

На вопрос, как актер готовится встретить 70 лет, в интервью Ступка ответил: «Ой! Надо дожить. Как говорил мой отец: "Главное, сынок, дотянуть до 70-ти, а потом живи, сколько хочешь".

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Еще мечтал сделать праздник для своих друзей. «27-го августа у меня день рождения, но буду праздновать, пожалуй, 30-го сентября. Ведь еще люди в отпусках, не будет моих друзей, товарищей. А что Вы будете делать какое-то пафосное мероприятие? Я не думаю, что пафосное. Просто какая-то торжественная часть 20-30 минут, а затем «капустник», а затем – «шльопен зе дойч», как говорят, приглашаем в ресторан.

Была у актера еще одна давняя мечта - сыграть Фирса из «Вишневого сада» Чехова.

«Очень интересный персонаж. Не Гаевы и Вишневские, Раневские там всякие, а Фирс, на котором держится хозяйство, дом, этот вишневый сад. Которого потом забывают, по Чехову, но я думаю, что он никуда не хочет уезжать со своей земли».

Полный текст интервью читайте здесь.

Напомним, Богдан Ступка скончался 22 июля после продолжительной болезни в столичной клинике Феофания.

Прощание с актером пройдет во вторник, 24 июля, на сцене столичного театра им.Ивана Франко. Похоронят Ступку на Байковом кладбище в Киеве.

фото: kinopark.net

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