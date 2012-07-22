Богдан Ступка хотел умереть в день смерти матери

{1-}Одним из последних желаний выдающегося актера Богдана Сильвестровича Ступки было умереть в тот же день, что и его мать, сообщает ТСН.

Мария Григорьевна Ступка умерла поздно вечером 23 июля 2007 года на девяносто четвертому году жизни.

Актеру не хватило одного дня, чтобы его желание сбылось. Богдан с матерью родились в один день - 27 августа. Однако в этот же день в 2004 году ушел из жизни его друг Константин Петрович Степанков.

Умер Богдан Ступка: биография актера, фото

Напомним, Богдан Ступка умер 22 июля после тяжелой продолжительной болезни. Жизнь 71-летнего актера оборвалась в 7:45 в столичной больнице "Феофания", где он провел последние четыре месяца.

Прощание с актером пройдет во вторник, 24 июля, на сцене столичного театра им.Ивана Франко. Похоронят Ступку на Байковом кладбище в Киеве.

Новости по теме:

Умер выдающийся актер, Герой Украины Богдан Ступка



Богдан Ступка болен раком



Умер великий украинский актер Богдан Ступка



Богдана Ступку похоронят во вторник

Богдан Ступка: главное дотянуть до 70-ти, а потом живи, сколько хочешь













