Опубликованы фото страшного ДТП под Херсоном

{1-}Опубликованы фото жуткого ДТП под Херсоном, в котором пострадали более 30 человек.
Как сообщал ранее Главред, в Херсонской области в результате аварии пострадали 35 человек, в том числе 32 гражданина Республики Беларусь.
По данным МЧС, авария произошла на 105-м километре трассы Симферополь-Херсон вечером, 21 июля. Пассажирский автобус Cetra, следовавший по маршруту Крым-Минск с 46 людьми в салоне столкнулся с грузовым микроавтобусом.
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В результате аварии пассажирский автобус перевернулся на бок. Все пострадавшие были госпитализированы в больницы Крыма и Херсонской области.
Четыре человека находятся в очень тяжелом состоянии.
Обстоятельства происшествия уточняются.
Фото:sai.gov.ua
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