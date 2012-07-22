Опубликованы фото страшного ДТП под Херсоном

{1-}Опубликованы фото жуткого ДТП под Херсоном, в котором пострадали более 30 человек.

Как сообщал ранее Главред, в Херсонской области в результате аварии пострадали 35 человек, в том числе 32 гражданина Республики Беларусь.

По данным МЧС, авария произошла на 105-м километре трассы Симферополь-Херсон вечером, 21 июля. Пассажирский автобус Cetra, следовавший по маршруту Крым-Минск с 46 людьми в салоне столкнулся с грузовым микроавтобусом.

ДТП под Херсоном: подробности

{2-}

В результате аварии пассажирский автобус перевернулся на бок. Все пострадавшие были госпитализированы в больницы Крыма и Херсонской области.

Четыре человека находятся в очень тяжелом состоянии.

Обстоятельства происшествия уточняются.



Фото:sai.gov.ua

Новости по теме:

Жуткое ДТП под Херсоном: пострадали более 30 белорусов



Ужасное ДТП на Черниговщине: все подробности



Опубликованы фото и видео трагического ДТП в Киеве

