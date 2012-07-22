ДТП на Херсонщине: двое пострадавших находятся в реанимации

{1-}В результате ДТП на Херсонщине 35 пострадавших находятся в больницах: 21 человек в районной больнице в г. Колончак Херсонской области, а 12 - в больнице в Красноперекопске в Крыму. Двое пострадавших остаются в реанимации.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС в Херсонской области.

"В районной больнице в городе Колончак (Херсонская обл. - hед.), находится 21 пострадавший. Из них: в хирургии 12 человек, в реанимации двое в детском отделении 7 человек, из которых четверо детей и трое взрослых. Также 12 человек находятся в больнице в Красноперекопске в Крыму. Погибших нет ", - отметили в пресс-службе.

По данным МЧС, в городе Колончак, в отеле находятся 16 человек, никто не пострадал.

Как сообщал ранее Главред, в Херсонской области в результате аварии пострадали 35 человек, в том числе 32 гражданина Республики Беларусь.

По данным МЧС, авария произошла на 105-м километре трассы Симферополь-Херсон вечером, 21 июля. Пассажирский автобус Cetra, следовавший по маршруту Крым-Минск с 46 людьми в салоне столкнулся с грузовым микроавтобусом.

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