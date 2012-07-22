Названа причина смерти Богдана Ступки

{1-}Великий артист Богдан Ступка, умер в одной из клиник Киева от острой сердечной недостаточности, случившейся на фоне запущенной стадии рака, пишет Life News со ссылкой на родственников актера.

По словам родных, здоровье 71-летнего актера театра и кино резко ухудшилось три дня назад. Богдана Сильвестровича экстренно госпитализировали в одну из лучших столичных клиник - «Феофанию».

Как рассказал сын актера Остап Ступка, в январе у отца обнаружили рак кости. Он не любил жаловаться, поэтому об этом мало кто знал. Все эти месяцы болезнь быстро прогрессировала, и вот несколько дней назад ему стало совсем плохо, сказал Ступка-младший

Несмотря на все усилия врачей, через два дня Богдана Сильвестровича поразил серьезный сердечный приступ.

В ночь с 21 на 22 июля у него случился удар, за которым последовала кома, - рассказали в клинике. - Вывести его из критического состояния медикам не удалось.

Напомним, Богдан Ступка умер 22 июля после тяжелой продолжительной болезни. Жизнь 71-летнего актера оборвалась в 7:45 в столичной больнице "Феофания", где он провел последние четыре месяца.

Прощание с актером пройдет 24 июля, на сцене столичного театра им.Ивана Франко. Похоронят Ступку на Байковом кладбище в Киеве.

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