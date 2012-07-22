Ступка так и не дожил до своего «Оскара» - Ольга Сумская

{1-}Актриса Ольга Сумская считает, что смерть Богдана Ступки стала для всех настоящим шоком, а для украинской культуры – невосполнимой утратой, пишет ГолосUA.

По словам актрисы, Ступка вот-вот должен был получить кинопремию «Оскар» за вклад в мировой кинематограф, а также планировал в ближайшее время воплотить в жизнь массу задумок и проектов.

«Что можно сказать? Осиротела украинская культура и утрата эта — чрезвычайна. Мне посчастливилось быть партнершей Богдана Сильвестровича в нескольких фильмах. Говоришь такие слова и как-то страшно становится – неужели я это говорю про Ступку? Эту утрату воспринимаешь как смерть родственника, близкого человека. Он был как отец для всей творческой труппы. Даже в голове не укладывается».

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По ее словам, она не знает и знать ничего не хотела об истории болезни Ступки, (реальное положение вещей было известно лишь самым близким- ред.). Тем не менее, он, без преувеличения, останется символом украинской культуры, как талантливейшей актер и режиссер.

Напомним, Богдан Ступка умер 22 июля после тяжелой продолжительной болезни. Жизнь актера оборвалась на 71-м году жизни в столичной больнице "Феофания", где он провел последние четыре месяца.

Умер Богдан Ступка: биография актера, фото

Прощание с актером пройдет 24 июля, на сцене столичного театра им.Ивана Франко. Похоронят Ступку на Байковом кладбище в Киеве.

фото: golosua.com

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