Азаров под дождем проводил украинцев на Олимпиаду

В субботу, 21 июля, на Майдане Незалежности в Киеве прошли торжественные проводы украинской сборной на Игры XXX Олимпиады в Лондон.

Проводы проходили под дождем, но тем не менее, в центре Киева собралось достаточно много людей, сообщили в НОК Украины. Члены национальной сборной во главе с главным олимпийцем страны Сергеем Бубкой прошлись торжественным шествием по Крещатику.



Поздравить олимпийцев и пожелать им успешного старта пришел премьер-министр Николай Азаров. Он объявил приветствие от Президента Виктора Януковича и вручил национальный флаг государства знаменосцу сборной на Играх-2012 Роману Гонтюку.





В свою очередь, Бубка пожелал атлетам веры в собственные силы и выразил надежду на то, что под лондонским небом будет как можно чаще подниматься государственный флаг и звучать национальный гимн Украины.



"Мы все вместе будем болеть за вас и ждать успешного возвращения на Родину. В добрый путь, олимпийцы", - отметил в своем обращении руководитель НОК Украины.





Финальным аккордом праздника стали официальная песня Олимпийской сборной "Чемпионы" в исполнении Виталия Козловского и праздничный салют.

Напомним, по данным исследования "Олимпиада и экономика 2012", подготовленном американским банком Goldman Sachs, украинцам спрогнозировали попалдание в десятку лучших команд и не менее 27 медалей разного достоинства. Согласно прогнозу, украинцы могут получить на соревнованиях 9 золотых медалей.

На открытие Олимпиады от Украины поедет премьер-министр Николай Азаров.

Фото: НОК Украины

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