Китай нашел виновных в разливе нефти

Китайские власти заявили, что причиной взрыва, повлекшего за собой разлив нефти у города Дальян на северо-востоке страны, стало вещество, использовавшееся для удаления из сырой нефти серы, сообщает Би-Би-Си. По данным властей, рабочие продолжали закачивать десульфуризатор в трубу уже после того, как разгрузка танкера была закончена, что и привело к взрыву. Отметим, что за неделю, прошедшую с момента аварии, нефтяное пятно в Желтом море достигло размеров 430 квадратных километров. Транспортное министерство Китая выпустило распоряжение усилить меры безопасности в портах.