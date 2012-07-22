"Днепр" разгромил запорожский "Металлург"

22 июля 2012, 20:00

{1-} В чемпионате Украины запорожский «Металлург» не смог ничего противопоставить «Днепру».

Матч второго тура завершился убедительной победой днепропетровского клуба – 4:0.

Игра началась быстрым голом «Днепра» благодаря ошибке центральных защитников «Металлурга», которые оставили неприкрытым Романа Зозулю. Дерек Боатенг не отдавал ему передачу, а бил по воротам, но так получилось, что мяч угодил форварду точно в ноги.

Зозуля не смог решить эпизод сразу, угодил в штангу, от которой мяч отлетел в спину Руденко, что позволило Зозуле с метра добить мяч в пустые ворота.

После забитого гола «Днепр» контролировал ход игры и мог увеличивать преимущество. Особенно опасным был удар Мандзюка выше ворот с нескольких метров и удар Зозули практически с линии штрафной в штангу.

У «Металлурга» же возможностей отыграться не было. Усугубил положение хозяев необдуманный подкат в исполнении Сидорчука. За это игрок «Металлурга» получил заслуженную красную карточку и под конец первого тайма оставил свою команду в меньшинстве.

После перерыва металлурги начали допускать в обороне ошибку за ошибкой. Практически сразу после возобновления игры банальное вбрасывание из-за боковой в исполнении Денисова привело к опаснейшему моменту у ворот «Металлурга», но Руденко спас свою команду после удара Зозули практически в упор.

Чуть позже металлурги чуть не забили сами себе после подачи углового, но вратарь то ли с линии, то ли уже из-за линии ворот выбил мяч после неудачной попытки выноса в исполнении Йокича и повторной срезки в исполнении Соболя.

Рано или поздно постоянные ошибки обороны «Металлурга» должны были привести к голу, и случилось это на 62-й минуте. Виталий Руденко опрометчиво выбежал за пределы собственной штрафной, нормально выбить мяч ему помешал партнер, и в результате мяч достался Джулиано, который забил свой третий гол в стартовых двух матчах чемпионата Украины.

Но и на этом «Днепр» не остановился. Через четверть часа Роман Зозуля заработал пенальти (Руденко придержал его руками), что позволило вышедшему на замену Александру Алиеву открыть счет своим голам за «Днепр».

Напоследок Алиев еще и голевую передачу отдал, мягко навесив на голову Матеусу. Бразилец мимо пустого угла ворот не промахнулся. Арендованный у «Динамо» хавбек мог и дубль делать, но, замыкая подачу на дальнюю штангу, угодил в перекладину.

Старт «Днепра» в чемпионате Украины получается очень уверенным, тогда как «Металлург» после возращения в Премьер-лигу еще не взял ни одного очка.

Металлург З - Днепр 0:4

Голы: Зозуля, 5, Жулиано, 62, Алиев, 77 (с пенальти), Матеус, 90+2

Металлург З: Руденко, Опанасенко, Тейку, Матеус, Соболь, Ашраф, Йокич, Сидорчук, Писоцкий (Цуриков, 71), Белик (Рудыка, 80), Жуниор (Каськов, 55)

Днепр: Лаштувка, Мазух, Мандзюк, Денисов, Чеберячко, Боатенг (Алиев, 57), Жулиано, Стринич (Кравченко, 78), Ротань, Олейник (Матеус, 46), Зозуля

Предупреждения: Тейку, Белик, Руденко - Мазух
Удаление: Сидорчук, 43

Фото, видео: fcdnipro.ua, youtube.com

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