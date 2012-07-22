Коллега о смерти Богдана Ступки: большая семья потеряла своего патрона

{1-} Актриса Театра им. Ивана Франко Наталья Сумская считает, что со смертью Богдана Ступки большая театральная семья "потеряла своего патрона".

"Безграничная скорбь. Пока еще переживаем, он еще с нами, наш Богдан Сильвестрович, безграничная боль. Это уже во вторник, когда будем прощаться, я думаю, еще обострится это", - сказала Сумская в комментарии "Главреду".

"Нужно пережить эти дни. Они очень болезненны, конечно. А дальше будет грусть. А потом - как во всех больших семьях, которые теряют своего патрона, - конечно, будем переживать", - сказала актриса.

По ее словам, "хотя у нас сейчас и нет работы в театре, все немного грустит по нему. Нужно только с этим побыть, ничего не поделаешь".

"Всем нам он отдал эту силу, этот отрезок времени. Он как-то тактично отошел от нас - когда закончился сезон. Как будто дал нам завершить все дела театральные. А потом оставил нас", - добавила Наталья Сумская.

Напомним, выдающийся украинский актер, художественный руководитель театра им. И. Франко Богдан Ступка умер утром 22 июля. Прощание с актером состоится 24 июля.

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фото:kinopark.net

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