В Киеве произошла массовая драка: 20 задержанных, двое в больнице

{1-} Вечером 22 июля у станции метро «Лукьяновская» в Киеве произошла массовая драка между двумя группами молодых людей, предположительно, футбольных болельщиков.

Был поврежден салон троллейбуса, задержаны более 20 участников драки, передает «Интерфакс-Украина».

По данным пресс-службы МВД, в драке принимали участие до 50 человек: жители Киева, Днепропетровска и граждане России.

«Драка произошла около 18.00 в салоне троллейбуса. Спустя некоторое время драка продолжилась на улице», - рассказали в МВД.

В результате потасовки два человека госпитализированы, по предварительной информации, с легкими телесными повреждениями.

В ведомстве отметили, что после звонка с информацией о массовой драке, на место происшествия выехали сотрудники милиции, которые локализовали драку.

«Задержано более 20 участников инцидента. Они доставлены в Шевченковское райуправление милиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве», - сообщили в пресс-службе.

При этом очевидцы происшествия сообщили, что возле троллейбуса во время драки находились двое сотрудников милиции, которые ничего, не предпринимая, ожидали подкрепления.

«Я была в этом троллейбусе, где дрались. шарфиков, флажков, или каких-либо других опознавательных знаков не было ни на ком. Я вообще ни за кого, просто залезла в интернет узнать, что это было, и из-за кого я могла лишиться головы. Били сильно, одного вытаскивали из-под троллейбуса без сознания. Убили или нет, я не знаю. В троллейбусе был выстрел, двери заблокированы, выйти не было возможности, пока их не выломали. Потом я побыстрей оттуда ретировалась как можно дальше. Приехала милиция, буквально парочка, стояли около троллейбуса, ничего не предпринимая. Парни в крови кричали – нас убивают, а те стоят, ждут ОМОН. Что было дальше я уже не знаю», - рассказала посетитель сайта «dynamo.kiev.ua».

Напомним, вечером 22 июля в Киеве проходил матч столичных «Арсенала» и «Динамо». С минимальным счетом победили динамовцы - 0:1.

фото: gazeta.pl

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