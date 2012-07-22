{1-} Киевское «Динамо» минимально обыграло «Арсенал» в Чемпионате Украины по футболу.

Динамовцы забили гол уже на третьей минуте встречи: после навеса Ярмоленко удачно сыграл головой Идейе – 1:0.

Этот гол стал единственным в матче.

В дальнейшем «Динамо» играло несколько лучше, однако лишь в нескольких моментах эта активность переходила в проблемы у ворот Панькива. При этом тренер «Арсенала» демонстрировал недовольство игрой защитников, и потому в середине первого тайма заменил центрального бека Рафаэля.

У «Динамо» наиболее активны были Андрей Ярмоленко и Идейе. Что касается звездных новичков киевлян, то Велозу был также довольно активен, а в конце первых 45 минут опасно пробил штрафной – Панькив отбил.

«Арсенал» проводил свои атаки в основном через Флореску, Мазилу и Леандро. Последний также попытался создать проблемы Ковалю, но вратарь успешно справился с его ударом.

В конце тайма состоялся неприятный момент с столкновением Гармаша и Флореску. В итоге капитан «Арсенала» в этом матче вынужден был покинуть поле.

Во втором тайме игра успокоилась, атаки «Динамо» носили эпизодический характер. При этом на 68-й минуте после фола на Ярмоленко арбитр назначил пенальти, однако пострадавший полузащитник «Динамо» переиграть Панькива не смог.

Последние 20 минут команды провели без атак, а основная борьба проходила в середине поля.

«Арсенал» вынужден был смягчить свой атакующий пыл после удаления Старгородского, который за 2 минуты заработал две желтые карточки и оставил команду в меньшинстве.

Подопечные Юрия Семина воспользовались такой расстановкой сил и довели результат до победного.

Арсенал - Динамо 0:1

Арсенал: Панькив, Леандро, Гитченко, Рафаэль (Симоненко, 38), Полевой, Флореску (Старгородский, 46), Шахов, Максимов, Кобахидзе, Ковпак, Мазилу (Шацких, 70)



Динамо: Коваль, Данило Силва, Михалик, Хачериди, Бетао, Вукоевич, Велозу, Гармаш (Богданов, 83), Кранчар (Нинкович, 67), Ярмоленко, Идейе



Предупреждения: Старгородский - Михалик

На 69-й минуте Ярмоленко не реализовал пенальти (вратарь)

Удаление: Старгородский, 78

Фото: football.ua

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