В Украину опять приедут чиновники УЕФА

11-12 августа в Украину с инспекционным визитом прибудет делегация высокопоставленных должностных лиц УЕФА во главе с генеральным секретарем УЕФА Джанни Инфантино. Об этом заявил сегодня директор турнира Евро-2012 в Украине Маркиян Лубкивский, пишет УНИАН. По его словам, визит генерального секретаря УЕФА осуществляется накануне заседания Наблюдательного совета УЕФА Евро-2012, которое состоится в конце сентября в Ньоне. Результаты визита станут основой отчета и предметом обсуждения руководством УЕФА. Делегация планирует ознакомиться с состоянием подготовки инфраструктуры к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года и обсудить с представителями украинского правительства и городов-хозяев ход реализации проектов в рамках подготовки к Евро-2012. В центре внимания экспертов, среди которых также будет операционный директор УЕФА Мартин Каллен, будут все составляющие подготовки, в частности, соблюдение графиков работ по строительству и реконструкции аэропортов всех городов-хозяев, а также сооружение стадионов в Киеве и Львове, и создание эффективных команд по управлению ключевыми объектами. Визит начнется 11 августа с инспекции Львова, после чего делегация отправится в Донецк. На следующий день, 12 августа, делегация посетит Харьков и Киев.