По Украине объявлено штормовое предупреждение

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На 23 июля объявлено штормовое предупреждение в карпатском регионе, южных, большинстве северных и центральных регионов Украины.
Об этом сообщает украинский гидрометеорологический центр МинЧС
Как сообщила пресс-служба МинЧС, в южных областях Украины ожидаются резкие порывы ветра до 15-20 м/с, ночью в карпатском регионе, большинстве северных и центральных областей местами грозы.
фото: orelgrad.ru
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