Часть белорусов, пострадавших в ДТП на Херсонщине, отправили домой

{1-}

В воскресенье, 22 июля 33 граждан Беларуси, которые 21 июля попали в ДТП в Херсонской области, отправили в Беларусь специальным автобусом.

В Украине осталось 15 пострадавших, из которых: 7 находятся в Каланчакской центральной районной больнице, 4 - в Херсонской областной больнице, 1 - в центральной республиканской больнице и 1 - в детской республиканской клинической больнице г. Симферополь, 2 - в центральной районной больнице г. Красноперекопск, сообщает пресс-служба МЧС.

Как ранее писал Главред, поздно вечером 21 июля в результате ДТП в Каланчакском районе Херсонской области пострадали 35 человек, в том числе 32 гражданина Белоруссии.

На 105-м км автодороги Симферополь-Херсон произошло лобовое столкновение грузового микроавтобуса "Ford Transit" и пассажирского автобуса "CETRA" (Беларусь), который перевозил 46 граждан Беларуси из пгт Черноморское (АР Крым) в Минск.

Фото:sai.gov.ua



Новости по теме:

Жуткое ДТП под Херсоном: пострадали более 30 белорусов



Ужасное ДТП на Черниговщине: все подробности



Опубликованы фото и видео трагического ДТП в Киеве