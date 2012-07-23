В Пекине увеличилось число жертв сильнейшего за 60 лет ливня

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Cильнейшие за последние 60 лет ливневые дожди, обрушившиесяь на Пекин 21-22 июля, привели к гибели, по меньшей мере, 37 человек. Тысячи людей застряли в главном аэропорту китайской столицы. Еще четыре человека погибли в провинции Шаньси и шесть в провинции Сычуань.

По данным государственного информационного агентства Синьхуа, в пекинском районе Фаншань выпало 460 мм осадков. В среднем по столице Китая этот показатель составил 170 мм, сообщает ВВС.

Стихия разыгралась днем 21 июля, дожди продолжались всю ночь, и вода затопила главные магистрали Пекина, передают государственные СМИ.

Люди погибли под обрушившимися крышами домов, а также от ударов электрическим током и из-за разрядов молний.

В главном аэропорту Пекина были отменены более 500 рейсов.

Очевидцы рассказывают о крупных волнах, которые подбрасывали в воздух велосипеды и уносили за собой мусорные баки. Водосточные люки были полностью затоплены.

"Все это выглядело очень опасно, трудно было понять, где эти люки находятся, чтобы в них не провалиться", - сказал британский студент Том Смит, который учится в Пекине.

Согласно данным агентства Синьхуа, более 14 тысяч человек, в основном на окраинах Пекина, были вынуждены покинуть свои дома.

На сайте городских властей Пекина размещено предупреждение о возможности продолжения сильных штормов и экстремальной погоды.

Как ранее писал Главред, по состоянию на 22 июля сообщалось, что на севере и юго-западе Китая, по меньшей мере, 14 человек погибли в результате сильных дождей.

Почти сутки шел проливной дождь. В среднем по городу выпало 212 миллиметров осадков, самый высокий уровень зафиксирован в пригородном районе Фаншань, там выпало 460 миллиметров.

Многие улицы оказались затоплены, движение частного и общественного наземного транспорта было парализовано. Метро работало без перебоев, указывает, однако пассажиропоток существенно вырос.

фото: vesti.ru/

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