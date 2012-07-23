Остап Ступка рассказал о последнем дне жизни отца

{1-} Сын великого украинского актера Богдана Ступки, который 22 июля умер в Киеве, Остап, рассказал о последнем дне жизни своего отца, передает «Сегодня».

«Папа умер в 6.45 в больнице в Феофании. Мы в субботу провели с ним целый день, но к сожалению, к вечеру уехали. Поговорить с ним мы не могли, потому что последние несколько дней папа уже не мог общаться. Но мы все равно надеялись», - рассказал Остап Ступка.

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«Он был сильным человеком, поэтому держался. Врачей, когда он умер, рядом с ним не было — у нашей медицины были выходные Но они нас и не обнадеживали, болезнь съедала его на глазах. Мы даже хотели забрать его домой. Все, простите, больше не в силах говорить», - отметил Остап.

Отметим, что в «Феофании» не прокомментировали это заявление.

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Напомним, как сообщал «Главред» ранее, утром 22 июля скончался Богдан Ступка, одним из желаний которого было умереть в день смерти матери – Марии Григорьевны, с которой они родились в один день – 27 августа. Она скончалась 23 июля 2007 года на 94 году жизни.

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Сам актер, который в 2011 году отпраздновал 70-летний юбилей, говорил: «Вспоминаю слова отца: «Главное дотянуть до 70-ти, а потом живи, сколько хочешь!» Я каждый день прошу Господа дать мне дотянуть до этого возраста, а там уже будет новый день».

Отметим, последние шесть месяцев Богдан Ступка провел в больнице «Феофания», а до этого неоднократно оперировался в Германии (550 тысяч гривен на лечение выделил Кабмин – прим.ред.).

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Церемония прощания с Богданом Ступкой состоится 24 июля в театре Франко. Похоронят актера на Байковом кладбище.

Фото: film.ru

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