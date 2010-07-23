Израиль снял арест с «Флотилии свободы»

Израильские власти согласились отпустить три турецких судна, входивших в состав так называемой «Флотилии свободы», сообщает Lenta.ru со ссылкой на газету Haaretz. Турецкие суда, принадлежащие частным фирмам, находятся в израильских портах Ашдод и Хайфа с того момента, как их атаковал израильский спецназ. Турция официально обратилась к израильским властям с требованием освободить суда. Первоначально Израиль ответил, что это требование будет удовлетворено, только если будут предоставлены гарантии, что данные суда больше никогда не войдут в состав «Флотилии свободы». Однако теперь власти согласились отпустить суда без гарантий. В ближайшие дни в Ашдод и Хайфу придут турецкие буксиры, которые заберут суда «Флотилии свободы». Напомним, «Флотилия свободы» создана рядом европейских правозащитных организаций. Суда этой флотилии уже восемь раз привозили гуманитарную помощь в сектор Газа, блокированный Израилем. В девятый раз флотилия направилась в сектор Газа в конце мая 2010 года. В ночь на 31 мая на одно из судов, шедшее под флагом Турции, высадились израильские спецназовцы. Они убили девять пассажиров судна. Израильская сторона утверждает, что пассажиры первыми напали на спецназовцев с оружием. Тем не менее, действия Израиля осудил Совет безопасности ООН, а также ряд европейских и ближневосточных стран. Турция отозвала из Израиля посла. Трое испанцев, находившихся на судах «Флотилии свободы», подали на власти Израиля в высший суд Испании. После инцидента Израиль смягчил блокаду сектора Газа, расширив список товаров, разрешенных к провозу на данную территорию. Гуманитарный груз с судов, отконвоированных в израильские порты, был изъят с обещанием передать его в сектор Газа. Задержанных иностранцев депортировали в родные государства.