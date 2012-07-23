Китайцы возмущены: их не предупредили о ливнях, повлекших гибель людей

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В китайском сегменте Интернет появилось множество возмущенных сообщений в связи с отсутствием системы оповещения населения о стихийных бедствиях в столице, что привело к многочисленным жертвам ливневого дождя 21 июля.

"Если бы системы слива работали нормально, если бы власти наладили эффективную систему оповещения, предложив людям оставаться дома, разве было бы так много жертв?", - цитирует одного из пекинцев Интерфакс-Украина.

Столичные власти оценивают ущерб от стихии в 10 млрд юаней ($1,58 млрд). Разрушены многочленные постройки, около 70 тыс. жителей были эвакуированы из опасных районов.

Газета "Хуанцю шибао" отметила в связи с этим, что в китайских городах отсутствует практика оповещения, населенные пункты не готовы к таким бедствиям. По ее мнению, в сельских районах положение дел обстоит еще хуже.

"Если такой хаос мог возникнуть в Пекине - столице нашего государства - то проблемы сельской инфраструктуры или инфраструктуры в других местах стоят еще намного острее", - указывает издание.

Как ранее писал Главред, в результате мощного ливня 21 июля погибли 37 человек, еще семеро числятся пропавшими без вести.

Такого ливня, который обрушился на китайскую столицу 21 июля.

Напомним, по мнению экспертов, жертв ужасного наводнения на Кубани могло бы быть меньше, если бы власти заранее оповестили людей о возможном стихийном бедствии.

фото, видео: vesti.ru

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