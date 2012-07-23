Ступка умер на пике своего творчества - Горянский

{1-} Богдан Ступка умер на своего творчества, а многие актеры украинского театра и кино потеряли своего отца.

Об этом заявил актер Владимир Горянский в комментарии «Главреду».

«Я считаю, что эта потеря случилась в самый пик его творчества. Все произошло совершенно неожиданно и непонятно. Поэтому я выражаю свои сожаления и соболезнования всем близким, а также людям, которые его любили, любят и будут любить как кумира», - отметил он.

«Я потерял прекрасного человека, отца. Театр потерял замечательного актера. В кино тоже многое еще было им не сыграно», - уверен Горянский.

«Мы сталкивались в рабочей обстановке и пересекались часто на всевозможных мероприятиях, общались о театре. Я бывал у него в кабинете – мы сидели, разговаривали, делились театральными впечатлениями. У нас были прекрасные отношения», - отметил актер.

«Он был из того поколения актеров, которое умеет работать, знает, что такое слава. И я думаю, что он сумел передать этот опыт своим студентам. Богдан Ступка очень любил свое дело. Это видно по его ролям, по его работоспособности», - рассказал Горянский.

Фото: kinopark.net

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