Все роли Ступки гениальны: и в кино, и в Министерстве культуры - Рудницкая

{1-} Роли Богдана Ступки, который 22 июля умер в Киеве – от театральных до роли министра культуры – были гениальны.

Об этом на своей странице в Fаcebook рассказала Анжелика Рудницкая.

«О нем слов у меня много. В голове роятся обрывки воспоминаний: блестящие роли – от театральных до роли министра культуры», - заявила она.

«Середина лета, а будто осень. Думала о Богдане Сильвестровиче, о том, что ничего о нем еще не сказала», - пишет Рудницкая.

«Узнаваемый голос, остроумные шутки об актерской жизни; грустные истории, от которых наворачиваются слезы, проницательный взгляд, который просверливает тебя насквозь»; первая награда «Территории А», которая досталась Ступке; мое звание «заслуженной», полученное из рук Богдан Сильвестрович еще в 2000 году, его вечное беспокойство и поиск; мудрость, смешанная с чертиками в глазах, боль, которую он пытался скрыть от всех за отработанной улыбкой, желание бороться и творить , что бы ни случилось», - отметила она.

«Теперь гениального Ступки нет. Грустно и больно. Но возблагодарим Бога за то, что нам пришлось жить с ним в одно время и в одной стране. Богдан Ступка – символ нашей эпохи – перешел в жизнь вечную. Его душа полетела к Богу, туда, где нет боли, обмана, иллюзий и лицедейства. Но надеюсь, Богдану Сильвестровичу достанется там лучшая из ролей», - надеется Рудницкая.

Фото: kinopark.net

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