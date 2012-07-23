Милиционер, избивший николаевского студента, лег в больницу

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Сотрудник Корабельного РОВД, сержант милиции Александр Фартушный, которого обвиняют в жестоком избиении николаевских студентов Сергея Конева и Тимура Гапонько, заявляет, что это именно он является жертвой.

Об этом он заявил 23 июля, сообщают Новости-N.

По его словам, ночью с 14 на 15 июля его избили четверо парней. Полученные им травмы и стали причиной для обращения в лечебное учреждение.

В настоящее время Фартушный находится в больнице. Фартушный госпитализирован в отделение нейротравматологии Жовтневой ЦРБ.

Как ранее писал Главред, Сергей Конев сейчас находится в отделении нейрохирургии больницы скорой медицинской помощи.

По словам его лечащего врача, нейрохирурга Юрия Картошкина, Сергею нанесены серьезные повреждения.

«Солидная травма сама по себе. Множественный перелом костей лицевого скелета», – сказал врач.

Травмы Конева значительно тяжелее, чем простое сотрясение мозга.

«Если поломать так скелет, там уже не сотрясение, там гораздо тяжелее — ушиб головного мозга І-ІІ степени. Это тяжелее, чем сотрясение головного мозга», разъяснил Картошкин.

Врач сообщил, что 23 ююля пострадавший будет переведен в отделение челюстно-лицевой хирургии, потому что ему «предстоит обширнейшее вмешательство на костях лицевого скелета».

фото: novosti-n.mk.ua/

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